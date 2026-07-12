Над регионами России за ночь сбили 349 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 349 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в Telegrаm-канале.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей. Также БПЛА уничтожены над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожен 21 БПЛА.