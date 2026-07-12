Доля отказов банков по розничным кредитам в Удмуртии в июне увеличилась до 74%

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии составила 74,6%. Это на 2,9 процентных пункта (п.п.) больше, чем в апреле. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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В целом по стране доля отказа в кредитовании составила 77,8%, увеличившись на 2,7 п.п. Этот показатель вырос после четырех месяцев непрерывного снижения. «В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в июне 2026 года практически не изменилась (-0,2 п.п.) (в июне 2025 года – 78,0%)»,— сообщают в бюро.

Удмуртия заняла 27-е место в рейтинге среди 30 регионов России с наибольшей динамикой в сфере розничного кредитования.

«После четырех месяцев снижения, в июне доля отказов по заявкам на розничные кредиты существенно выросла. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— высказался директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Напомним, для оплаты первоначального взноса по ипотеке в 20% на однокомнатную квартиру на вторичном рынке жителю Ижевска в среднем потребуется 12 месячных зарплат.