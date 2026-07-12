Один человек погиб и трое пострадали при атаке БПЛА в Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке БПЛА на регион. Погиб мужчина. Три человека, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы.
Как добавил губернатор, в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома. Кроме того, повреждения получило одно из промышленных предприятий.
Вячеслав Федорищев уточнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
В Самарской области неоднократно объявлялась угроза атаки БПЛА, иногда несколько раз в течение одного дня. Например, 2 августа 2025 года угрозу атаки дронов объявляли дважды, и тогда же временно ограничивали работу мобильного интернета и аэропорта Курумоч. В некоторые дни, как утром 15 августа 2025 года, системы ПВО уничтожали до 13 дронов.
Основными целями атак беспилотников часто становились объекты топливно-энергетического комплекса. Ранее все три нефтеперерабатывающих завода региона — в Самаре (Куйбышевский НПЗ), Новокуйбышевске и Сызрани — уже подвергались атакам БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее заявлял о необходимости усиления защиты этих объектов. Также были зафиксированы попытки атак на промышленные предприятия в Чапаевске и Новокуйбышевске.