Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 14

Силы ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи Москвы уничтожены 14 БПЛА.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, уточнил Сергей Собянин. МЧС ранее сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовали не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета.