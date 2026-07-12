Два человека погибли во время стрельбы в Торонто

На уличном фестивале в канадском Торонто произошла стрельба. Как минимум два человека погибли, еще несколько ранены.

Городская полиция сообщила в соцсети X, что на месте происшествия обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями. Двое из них погибли. Состояние еще трех человек не уточняется.

Полиция призвала немедленно покинуть район стрельбы.

Стрельба произошла на улице Сент-Клер, где проходил фестиваль латиноамериканской культуры и танца сальсы. Он проводится 22-й год подряд.