Iltalehti: Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких ж/д переходов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение России о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля 2026 года является частью общей тенденции ухудшения отношений и ограничений на границах. С ноября 2023 года Финляндия планомерно закрывала свои сухопутные пограничные пункты пропуска с Россией, объясняя это наплывом просителей убежища, которых Хельсинки называет «гибридной операцией» Москвы в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Финские власти неоднократно продлевали закрытие КПП, причем изначально срок действия ограничений составлял несколько месяцев, а затем стал бессрочным. Правительство Финляндии готово было полностью закрыть границу, подчеркивая, что национальная безопасность является приоритетом. В ноябре 2024 года финское МВД исключило возможность открытия границ с Россией в ближайшем будущем. Финляндская сторона также заявила, что обсуждение открытия границы с Россией начнется не ранее конца 2025 года, и то, если Евросоюз примет решения по поводу отношений с Россией, начиная поэтапно с грузовых перевозок и дипломатов, а затем, в последнюю очередь, для туристов.

В ответ на действия Финляндии, а также в рамках ухудшения отношений, Россия приняла зеркальные меры. Например, в октябре 2023 года Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Закрытие железнодорожных переходов затрагивает основные грузовые маршруты через Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург. Однако, согласно МИД Финляндии, это не должно существенно повлиять на важные железнодорожные грузоперевозки, так как основной маршрут через пункт Вайниккала продолжает функционировать.