Опасность ракет объявили в Волгоградской области, звучат сирены

Ракетную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если вы дома, не подходите к окнам. Обесточьте помещение, перекройте газ и воду. Укройтесь в подвале, погребе или в ванной. Возьмите с собой необходимые документы, воду, лекарства. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие: подвал, подземный переход или паркинг. Не выходите на открытые участки. Не покидайте безопасное место до отбоя сигнала о ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Ранее этой ночью жителей региона предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Нина Шевченко