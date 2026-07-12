Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС.

Фото: Сгенерировано ИИ

Фото: Сгенерировано ИИ

Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Отойдите от окон. Перекройте газ, вот, отключите свет. Пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления (ванная, коридор). Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко