Аэропорт Пулково ограничивал работу из-за непогоды
Петербургский аэропорт Пулково ограничивал работу из-за ливней, грозы и шквалистого ветра. В настоящее время аэропорт возвращается к штатной работе, уточнила пресс-служба Пулково.
В 21:16 мск пресс-служба Пулково предупредила пассажиров, что время вылета некоторых рейсов может измениться из-за непогоды. Тогда же администрация аэропорта сообщила, что 11 самолетов, следовавших в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы.
Спустя два часа в Пулково сообщили о возвращении к штатной работе. Там добавили, что на вылет задержано 19 рейсов, а в зоне ожидания находится большое количество пассажиров. 10 рейсов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в Санкт-Петербург.
Вечером 11 июля Санкт-Петербург накрыл мощный грозовой фронт. МЧС предупреждало о порывах ветра до 17 м/с. «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что в некоторых районах города за 20 минут выпало около четверти месячной нормы осадков. Из-за поваленных деревьев без света остались несколько населенных пунктов Ленинградской области. Несколько пригородных электричек следовали с опозданием.
Ограничения в работе аэропорта Пулково из-за неблагоприятных погодных условий не являются новыми. В частности, 1 июля 2024 года Пулково уже приостанавливал отправление самолетов из-за грозы, ливней и ураганного ветра, тогда режим «гроза над аэродромом» действовал 25 минут, и три рейса были отправлены на запасные аэродромы. Также 7 июля 2024 года Международный аэропорт Пулково временно останавливал отправку рейсов из-за сильного ливня, грозы и ветра, что привело к желтому уровню опасности.
В ряде случаев причиной перенаправления или задержки рейсов в аэропорту становились не только ливни и грозы, но и сильный снегопад или туман. Например, в январе 2025 года Пулково несколько раз приостанавливал прием и отправку рейсов из-за продолжающегося снегопада, что приводило к задержкам десятков рейсов и перенаправлению десятков самолетов на запасные аэродромы. В эти периоды аэропортовые службы активно работали над очисткой взлетно-посадочных полос от снега.