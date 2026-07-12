Аэропорт Пулково ограничивал работу из-за непогоды

Петербургский аэропорт Пулково ограничивал работу из-за ливней, грозы и шквалистого ветра. В настоящее время аэропорт возвращается к штатной работе, уточнила пресс-служба Пулково.

В 21:16 мск пресс-служба Пулково предупредила пассажиров, что время вылета некоторых рейсов может измениться из-за непогоды. Тогда же администрация аэропорта сообщила, что 11 самолетов, следовавших в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы.

Спустя два часа в Пулково сообщили о возвращении к штатной работе. Там добавили, что на вылет задержано 19 рейсов, а в зоне ожидания находится большое количество пассажиров. 10 рейсов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в Санкт-Петербург.

Вечером 11 июля Санкт-Петербург накрыл мощный грозовой фронт. МЧС предупреждало о порывах ветра до 17 м/с. «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что в некоторых районах города за 20 минут выпало около четверти месячной нормы осадков. Из-за поваленных деревьев без света остались несколько населенных пунктов Ленинградской области. Несколько пригородных электричек следовали с опозданием.