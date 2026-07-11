NYT узнала о секретном заводе по производству дронов в Германии

На юге Германии работает предприятие, на котором секретно выпускают дроны с искусственным интеллектом, пишет The New York Times. Как уточняет газета, дроны уже прошли боевые испытания на Украине.

Завод по производству принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в области искусственного интеллекта. Производство, как уточняет NYT, расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях секретности: название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. Газета пишет, что на предприятии работают около 100 человек, а в случае угрозы его можно перенести в другое место в течение дня.

На заводе производят дроны из твердого пенопласта весом 12 кг. Стоимость одного такого дрона составляет €17,5 тыс. По информации NYT, тысячи собранных на немецком предприятии дронов уже были использованы Вооруженными силами Украины в боевых условиях.