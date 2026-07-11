NYT узнала о секретном заводе по производству дронов в Германии
На юге Германии работает предприятие, на котором секретно выпускают дроны с искусственным интеллектом, пишет The New York Times. Как уточняет газета, дроны уже прошли боевые испытания на Украине.
Завод по производству принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в области искусственного интеллекта. Производство, как уточняет NYT, расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях секретности: название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. Газета пишет, что на предприятии работают около 100 человек, а в случае угрозы его можно перенести в другое место в течение дня.
На заводе производят дроны из твердого пенопласта весом 12 кг. Стоимость одного такого дрона составляет €17,5 тыс. По информации NYT, тысячи собранных на немецком предприятии дронов уже были использованы Вооруженными силами Украины в боевых условиях.
Сотрудничество между Германией и Украиной в оборонной сфере углубляется, Германия готовится перейти к беспрецедентному формату оборонного партнерства, включающему совместное производство вооружений и обмен технологиями. Эти планы предусматривают получение Берлином полных данных с поля боя для тестирования эффективности собственных вооружений, превращая Украину в ключевого индустриального и технологического партнера Германии в сфере обороны.
Помимо Helsing SE, немецкая компания Quantum Systems также активно участвует в производстве беспилотников для Украины, удвоив выпуск до 80 единиц в месяц на секретных объектах в Украине. Компания использует распределенное производство по разным объектам для снижения рисков возможных ударов. Немецкие оборонные концерны, включая Rheinmetall и Quantum Systems, локализуют производство на территории Украины, что свидетельствует о стремлении создать полноценную украинско-европейскую военно-промышленную сеть. Все это происходит на фоне роста важности дронов в современном военном деле, когда борьба за «дроновое огневое превосходство» становится ключевым элементом боевых действий.