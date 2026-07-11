Один житель ДНР погиб и 15 пострадали при ударах БПЛА за день

Один человек погиб и 15 пострадали при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины по ДНР с начала суток. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Мужчина 1962 года рождения погиб в Мангушском муниципальном округе при ударе беспилотника по грузовому автомобилю. Атаки также зафиксированы в Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево, а также в Старобешевском, Шахтерском и Амвросиевском муниципальных округах, уточнил господин Пушилин.

Повреждены два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля, добавил глава республики.