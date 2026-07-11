Apple подала в суд на OpenAI по обвинению в краже коммерческой тайны

Компания Apple подала в суд на OpenAI и двух своих бывших сотрудников по обвинению в краже коммерческой тайны. В иске утверждается, что OpenAI похитила конфиденциальную информацию о разработках Apple у действующих и бывших работников компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Иск подан в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. В документе фигурирует бывший старший инженер-электрик Apple Чанг Лю. После увольнения у него остался корпоративный ноутбук. Уже во время работы в OpenAI он обнаружил в нем техническую ошибку, которая позволила ему получить доступ к облачному хранилищу Apple, утверждает компания.

В OpenAI Чанг Лю занимался разработкой аппаратного обеспечения. Apple считает, что он получил доступ к десяткам конфиденциальных файлов компании. Также в иске упоминается Тан Тан, который работал над iPhone и Apple Watch, а затем стал директором по аппаратному обеспечению в OpenAI. В иске он обвиняется в использовании внутренних кодовых имен компании для получения информации от сотрудников Apple, которые планировали перейти на работу в OpenAI.

«Нас не интересуют коммерческие секреты других компаний. Мы по-прежнему сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей во всем мире»,— сказал Axios представитель OpenAI.