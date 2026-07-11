Apple подала в суд на OpenAI по обвинению в краже коммерческой тайны
Компания Apple подала в суд на OpenAI и двух своих бывших сотрудников по обвинению в краже коммерческой тайны. В иске утверждается, что OpenAI похитила конфиденциальную информацию о разработках Apple у действующих и бывших работников компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Иск подан в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. В документе фигурирует бывший старший инженер-электрик Apple Чанг Лю. После увольнения у него остался корпоративный ноутбук. Уже во время работы в OpenAI он обнаружил в нем техническую ошибку, которая позволила ему получить доступ к облачному хранилищу Apple, утверждает компания.
В OpenAI Чанг Лю занимался разработкой аппаратного обеспечения. Apple считает, что он получил доступ к десяткам конфиденциальных файлов компании. Также в иске упоминается Тан Тан, который работал над iPhone и Apple Watch, а затем стал директором по аппаратному обеспечению в OpenAI. В иске он обвиняется в использовании внутренних кодовых имен компании для получения информации от сотрудников Apple, которые планировали перейти на работу в OpenAI.
«Нас не интересуют коммерческие секреты других компаний. Мы по-прежнему сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей во всем мире»,— сказал Axios представитель OpenAI.
Иск Apple против OpenAI является частью более широкого ряда судебных разбирательств, с которыми сталкивается последняя. OpenAI уже обвиняли в нарушении авторских прав крупные медиакомпании, такие как The New York Times, а также известные американские писатели, включая Джорджа Р. Р. Мартина и Джона Гришэма. Эти иски касались использования материалов для обучения разговорного чат-бота ChatGPT без получения разрешения и выплаты авторских отчислений. Кроме того, OpenAI сталкивалась с обвинениями от других компаний и частных лиц, таких как бывший сотрудник Сучира Балажи, который утверждал, что компания использует чужой контент без разрешения.
Данный конфликт также происходит на фоне сложных взаимоотношений между Apple и OpenAI. Хотя в 2024 году компании объявили о сотрудничестве, в рамках которого технологии OpenAI, включая ChatGPT, были интегрированы в операционные системы Apple, сама Apple активно развивает собственные ИИ-решения. Некоторые источники отмечают, что OpenAI столкнется с повышенным вниманием регулирующих органов после того, как стала объектом антимонопольных расследований в США и Европе, связанных с возможным доминированием на рынке ИИ. В начале июня 2026 года власти Флориды подали иск против главы OpenAI Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним.
Компания OpenAI, изначально созданная как некоммерческая организация для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, в последующие годы претерпела изменения в своей структуре, становясь всё более коммерческой. Это вызвало критику со стороны бывших сотрудников, включая одного из основателей Илона Маска, который подал несколько исков, обвиняя руководство OpenAI в предательстве первоначальных целей и сговоре с Microsoft. Microsoft является ключевым инвестором OpenAI, что также является предметом антимонопольного регулирования.