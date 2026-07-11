Более 14 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды регулярно возникают в Новгородской области. Ранее, 12 июля 2025 года, шторм оставил без света около 24 тыс. жителей в 18 округах региона. Для устранения последствий тогда работало 72 бригады энергетиков, к которым позднее присоединились еще 4 бригады из других регионов, а также 10 бригад из других регионов, что в сумме составило 82 бригады. В «Россетях» сообщали, что бригады пробираются к линиям электропередачи по болотам и через завалы деревьев, а также что запрещено приближаться к оборванным проводам. В конце 2025 года, 30 декабря, в регионе был введен режим повышенной готовности из-за нарушений электроснабжения, затронувших 321 населенный пункт и 4522 человека. Для восстановления электроснабжения задействовалась 51 бригада, и планировалось направить еще 5 дополнительных бригад.

Власти Новгородской области, включая губернатора Александра Дронова, уже сообщали, что одной из причин массовых отключений являются старые конструкции высоковольтных линий электропередачи. В связи с этим в марте 2025 года филиалу «Россетей Северо-Запада» было выделено почти 3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт объектов и линий электропередач. Планировалось отремонтировать 180 км ЛЭП и 109 трансформаторных подстанций. Однако, несмотря на эти меры, в феврале 2025 года, циклон «Джулиан» с сильным снегопадом вновь привел к отключениям света в 523 населенных пунктах, где проживало 17,2 тыс. человек, что привело к организации пункты временного размещения. Местные жители жаловались на долгие восстановительные работы и регулярные отключения каждую зиму.

Подобные отключения из-за непогоды не являются исключительными для Новгородской области. Другие регионы, такие как Нижегородская область, также регулярно сталкиваются с массовыми нарушениями электроснабжения из-за стихийных бедствий. Например, в октябре 2023 года снегопад оставил без света около 10,6 тыс. жителей Нижегородской области, и на помощь местным энергетикам прибывали бригады из других регионов. Более того, в регионах Черноземья, включая Воронежскую, Курскую и Липецкую области, в ноябре 2024 года также фиксировались масштабные отключения из-за сильного ветра.