Трое жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Три человека пострадали при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

В поселке Красная Яруга дрон взорвался на территории частного дома. Загорелась хозпостройка, спасатели потушили пожар. Мужчине оказали помощь в больнице и отпустили на домашнее лечение. В районе хутора Первомайский дрон ударил по служебному микроавтобусу. Двоих пострадавших доставляют в больницу.

Повреждения от ударов дронов также зафиксированы в Белгороде, Шебекино и Грайвороне, а также в населенных пунктах Красноорловский, Ржавец, Нежеголь, Новая Таволжанка, Илек-Кошары, Пролетарский, Октябрьский и Ивановская Лисица.