На Эльбрусе погиб альпинист из Малайзии

48-летний альпинист из Малайзии погиб при спуске с Эльбруса. Спасатели эвакуировали его тело на поляну Азау и передали правоохранительным органам. Об этом сообщило управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В восхождении участвовали четверо незарегистрированных альпинистов, их сопровождали двое гидов. Один из участников группы почувствовал недомогание на обратном пути, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Альпинисты попросили спасателей о помощи около 8:55 мск. В этот момент участники группы находились на высоте 4900 м. В поисково-спасательных работах участвовали четыре человека с применением двух единиц техники. Поиски завершили в 14:40 мск. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.