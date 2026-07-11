День города отметят в Москве 5 и 6 сентября

В этом году День города в Москве будут отмечать в первые выходные сентября — 5 и 6 числа. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина. Он подписал распоряжение о проведении праздничных мероприятий.

В мэрии отметили, что празднование традиционно будет проходить в центре города, в парках, на площадях, в учреждениях культуры, образования и соцзащиты. Программу утвердят в ближайшее время.

В прошлом году День города отмечали во второй уикэнд месяца — 13 и 14 сентября.