День города отметят в Москве 5 и 6 сентября
В этом году День города в Москве будут отмечать в первые выходные сентября — 5 и 6 числа. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина. Он подписал распоряжение о проведении праздничных мероприятий.
В мэрии отметили, что празднование традиционно будет проходить в центре города, в парках, на площадях, в учреждениях культуры, образования и соцзащиты. Программу утвердят в ближайшее время.
В прошлом году День города отмечали во второй уикэнд месяца — 13 и 14 сентября.
В Москве празднование Дня города проводится ежегодно с 1987 года. Традиционно он отмечается в первые или вторые выходные сентября. Например, в 2025 году празднование запланировано на 13 и 14 сентября, а в 2024 году День города прошел 7 и 8 сентября. В 2023 году День города отмечали 9 и 10 сентября, и тогда же москвичам предлагалось выбрать мероприятия для праздника путем электронного голосования, среди которых были бесплатная парковка, пешеходная зона, бесплатные аттракционы для детей и бесплатное посещение музеев.
В последние годы власти Москвы неоднократно принимали решение об отказе от праздничных салютов и фейерверков. В 2025 году мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что салюта не будет, а в 2024 году глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что не будет «больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов». Аналогичные решения по отмене фейерверков принимались и на Новый год в 2022, 2023 и 2024 годах. При этом в 2023 году в честь праздника город украшали световыми проекциями и разводили Дворцовый мост под «Гимн Великому городу».