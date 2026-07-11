Курорт отложил надежды на август

К полудню 11 июля без света остались Евпатория, Джанкой и несколько северных районов полуострова. Об этом заявили в «Крымэнерго». Кроме того, из-за аварии на сетях ограничили подачу воды. О проблемах со снабжением сообщали службы Феодосии, Алушты и Керчи.

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На фоне перебоев власти выделили более 4 млрд руб., как объяснили в правительстве, на поддержку туристической отрасли в Крыму. Спрос на отдых в регионе продолжает падать. В июле по сравнению с 2025 годом он снизился на 20%, сообщил “Ъ FM” вице-президент АТОР Сергей Ромашкин:

«Прогноз по Крыму радикально изменился по сравнению с маем. Если к концу весны мы фиксировали рост около 12-13% к пяти месяцам 2025 года, то сейчас — спад в 40-50%. Бронирований очень мало, хотя ежедневно кто-то приезжает. Но поток несопоставим с тем, что мы видели в конце мая — начале июня. Основной канал прибытия — личный автотранспорт. Несмотря на проблемы с топливом, туристы берут более внушительные запасы бензина. Если заправиться перед въездом на Крымский мост и не ездить всю неделю отдыха, топлива хватит, чтобы выехать обратно из региона. Год сложный, бизнес адаптируется с трудом.

Выделенные правительством деньги пойдут на операционную деятельность и возвраты туристам.

Основные игроки — крымские отели, местные и федеральные туроператоры. Крымские отели попросили отсрочку: им тяжело вернуть деньги быстро из-за снижения потока, а возвраты не прекращаются. Аннуляции накрыли нас в пик сезона, и деньги уже были потрачены на подготовку к лету. Основные проблемы в Крыму связаны с топливом. Последние недели мы видим перебои с электроэнергией, которые сказываются на кондиционерах, холодильниках, лифтах. Это влияет на качество отдыха. Но впереди август — чрезвычайно важный месяц, на него приходится около 25% годового турпотока».

По данным Минтопэнерго республики, топливо на полуострове продолжают отпускать с ограничениями: с субботы, 11 июля, бензин в свободной продаже остается у 99 АЗС. Впрочем, для местных жителей и турбизнеса этого недостаточно, говорит владелец гостевого дома в Ялте Александр Слепинин:

«Сейчас топлива нет вообще. Бензин появился в свободной продаже в Ялте на одной заправке и стоит 350 руб. за 1 л. Канистра обойдется в 7 тыс. руб. Зато очереди нет — люди просто не заправляются из-за цены. Туристы, приехавшие на машине, берут с собой запасы. Турпотока почти нет. В соседней гостинице весь персонал отпустили домой, а оставшимся сотрудникам срезали зарплату наполовину».

В понедельник, 6 июля, блэкаут произошел по всему полуострову.

Электричество начали частично восстанавливать в Феодосии, Евпатории, Симферополе и нескольких районах.

Егор Парфенов