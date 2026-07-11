Журналистов NYT вызвали в суд после статьи о новом самолете Трампа
The New York Times заявила, что нескольких ее журналистов вызвали в суд после публикации репортажа о новом президентском самолете и предполагаемых проблемах с безопасностью. NYT сообщает, что сотрудники получили повестки 10 июля по месту жительства. Их обязали дать показания в суде Манхэттена на следующей неделе.
«Появление федеральных сотрудников правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно стать потрясением для любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы», — заявил юрист газеты Дэвид Маккроу.
В статье NYT утверждалось, что президент Дональд Трамп был вынужден улетать из Анкары, где прошел саммит НАТО, на своем старом самолете. Подаренный Катаром Boeing 747-8 — новый «борт номер один» — якобы не прошел проверку Службы безопасности. Источники издания заявили, что катарский самолет не был оснащен системой защиты от ракетных угроз, что сочли неприемлемым на фоне конфликта с Ираном.
Инцидент с журналистами The New York Times (NYT) вписывается в общую картину напряженных отношений между изданием и Дональдом Трампом, которые обострились во время его президентства и продолжились после окончания срока. Трамп неоднократно обвинял NYT во лжи и называл её «врагом народа», а также угрожал судебными исками за публикации, которые, по его мнению, вредят его репутации и политическим амбициям. Так, в сентябре 2025 года он подал иск на $15 млрд против NYT и её журналистов, обвиняя издание в распространении ложной и клеветнической информации и служении интересам Демократической партии. Хотя американский суд отклонил первый иск, ссылаясь на его несоблюдение федеральных правил, Трамп подал его повторно в измененном виде. Он также угрожал новым иском в январе 2026 года из-за неблагоприятных результатов общественного опроса, проведенного NYT совместно с Siena College.
Сама The New York Times (NYT) сообщает, что уже сталкивалась с многочисленными судебными разбирательствами, связанными с Дональдом Трампом, включая обвинения в клевете. Издание, в свою очередь, обвиняет его в попытках помешать независимой журналистике. Этот конфликт отражает более широкую борьбу Дональда Трампа с медиа, которую критики воспринимают как посягательство на свободу прессы.