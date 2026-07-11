Журналистов NYT вызвали в суд после статьи о новом самолете Трампа

The New York Times заявила, что нескольких ее журналистов вызвали в суд после публикации репортажа о новом президентском самолете и предполагаемых проблемах с безопасностью. NYT сообщает, что сотрудники получили повестки 10 июля по месту жительства. Их обязали дать показания в суде Манхэттена на следующей неделе.

«Появление федеральных сотрудников правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно стать потрясением для любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы», — заявил юрист газеты Дэвид Маккроу.

В статье NYT утверждалось, что президент Дональд Трамп был вынужден улетать из Анкары, где прошел саммит НАТО, на своем старом самолете. Подаренный Катаром Boeing 747-8 — новый «борт номер один» — якобы не прошел проверку Службы безопасности. Источники издания заявили, что катарский самолет не был оснащен системой защиты от ракетных угроз, что сочли неприемлемым на фоне конфликта с Ираном.