США потребовали организовать международные инспекции химоружия в Судане

США обвинили Судан в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Американские власти потребовали немедленно организовать международные инспекции арсеналов химоружия в африканской стране. Об этом сообщает The National.

Представители США выступили с таким требованием во время 112-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая проходила с 7 по 10 июля в Гааге. Участники американской делегации во главе с постпредом США при ОЗХО Николь Шампейн заявили о наличии доказательств, что вооруженные силы Судана в 2024 году применяли химоружие.

К такому выводу США пришли по итогам «тщательного, независимого технического анализа», заявили представители США во время сессии. США предоставили данные о наличии химоружия в Судане секретариату ОЗХО, пишет The National.

Судан вошел в ОЗХО в 1999 году. США впервые обвинили африканскую страну в применении химического оружия в апреле 2024 года. В качестве санкций США ограничили финансовую поддержку Судана, запретили поставлять ему оружие и свернули военные проекты в стране. МИД Судана обвинения отверг.