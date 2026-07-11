Умер британский телеведущий Дермот Марнаган

В возрасте 68 лет умер один из самых известных британских телеведущих Дермот Марнаган. Он «мирно скончался в окружении своей семьи» в Лондоне, указано в заявлении его близких, которое цитирует Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Morigi / Getty Images for Sky News Фото: Paul Morigi / Getty Images for Sky News

Дермот Мурнаган начал свою карьеру с публикаций в газетах. Был ведущим Sky News в течение 15 лет, до 2023 года. До этого он вел новости на каналах Channel 4 и ITV, также у него было утреннее шоу с Наташей Каплински на BBC. Помимо этого он вел популярную викторину Eggheads. Был удостоен премии Королевского телевизионного общества «Интервьюер года» (1999) и «Телеведущий года» от Клуба телевизионной и радиоиндустрии (2000).

В 2024 году у журналиста диагностировали рак простаты. В начале 2025 года он запустил подкаст Legends Of News, в котором брал интервью у знаменитостей.