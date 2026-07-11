Глава СКР затребовал доклад по делу о ДТП с самарским автобусом с 15 пострадавшими

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП с автобусом рейса Самара — Набережные Челны в Татарстане. Руководитель республиканского следственного управления СКР Валерий Липский отчитается в центральном аппарате о предварительных итогах расследования. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Авария произошла в субботу, 11 июля, в 01:25 (MSK) на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В автобусе ехали 46 человек, включая двух водителей и двух детей. В результате происшествия пострадали 15 человек, среди них — 15-летняя девочка. Из них четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Георгий Портнов