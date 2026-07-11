В Татарстане 15 человек пострадали в ДТП с автобусом из Самары в Набережные Челны

ДТП с автобусом из Самары в Набережные Челны произошло в Татарстане ночью в субботу, 11 июля. Происшествие случилось в 01:25 (MSK) на автодороге Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали Черемшанского района. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В момент аварии в салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе один ребенок (девочка 15 лет). Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Георгий Портнов