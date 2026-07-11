В Германии сообщили о диверсии на железной дороге Кельн — Дюссельдорф
На отрезке железной дороги между Кёльном и Дюссельдорфом произошел пожар. Возгорание потушили, но были повреждены сигнальные кабели. Полиция ФРГ не исключает, что это могла быть диверсия, сообщает местное агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
ЧП случилось 10 июля. Возгорания зафиксировали в двух местах на склоне рядом с железнодорожными путями. Из-за повреждения кабелей движение поездов — и региональных, и дальнего следования — на данном участке приостановлено.
В правоохранительных органах считают маловероятным, что к возгоранию мог привести технический дефект, сообщает DPA. При этом Sueddeutsche Zeitung пишет, что в интернете распространилось заявление некоей ультралевой группы «Kommando Angry Birds», которая взяла на себя ответственность за произошедшее. Предполагаемую диверсию авторы заявления объяснили необходимостью ликвидировать промышленные технологии из-за массового вымирания видов. SD отмечает, что подлинность заявления не подтверждена.
«Пока сложно сказать, когда возобновится движение поездов. Ремонтные работы будут продолжаться как минимум весь день», — заявил DPA утром 11 июля представитель Deutsche Bahn.
Инциденты со взрывами и поджогами на железных дорогах часто квалифицируются как диверсия, особенно при повреждении объектов инфраструктуры, таких как релейные шкафы. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Например, в России за диверсии на железнодорожных путях молодым людям грозят сроки от 12 до 22 лет лишения свободы, а в одном из случаев фигурант был приговорен к 12,5 годам за поджог релейного шкафа. Диверсии могут быть направлены не только на разрушение, но и на провоцирование хаоса или использование в пропаганде.
Подобные инциденты на железных дорогах происходили в различных регионах. В России ФСБ неоднократно сообщала о задержании лиц, готовивших диверсии на железнодорожных объектах, часто по заданию украинских спецслужб или неустановленных лиц через мессенджеры. Целями таких акций были нарушение железнодорожного сообщения, подрыв экономической безопасности и обороноспособности, а в некоторых случаях — предотвращение поставок вооружения и боевой техники в зону СВО.