Премьер Армении подал в суд на назвавшую его «мразью» бывшую соратницу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против бывшего депутата парламента из его фракции «Мой шаг» Софии Овсепян. Господин Пашинян обвиняет ее в оскорблениях и клевете. Он требует компенсацию в 6 млн драмов (около $16,2 тыс.), сообщает ТАСС со ссылкой на судебный портал об иске Datalex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Иск направлен в Гражданский суд. За оскорбления премьер требует выплатить ему 2 млн драмов (около $5,4 тыс.), за клеветнические заявления в его адрес — 4 млн драмов (около $10,8 тыс.). Поводом для иска стала публикация под заголовком «Эту мразь я знаю давно — знала, как он нарисует цифры». Никол Пашинян также требует опровержения.

«Обязать ответчика Софию Азатовну Овсепян в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу публично принести извинения истцу... со следующим текстом: "Я, София Азатовна Овсепян, прошу прощения у Никола Пашиняна за то, что назвала его "мразью"»,— сказано в иске.

София Овсепян была избрана депутатом парламента седьмого созыва по избирательному списку блока «Мой шаг» на досрочных выборах в декабре 2018 года. 9 января 2021-го она объявила о решении покинуть фракцию и стала беспартийным депутатом.