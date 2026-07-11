Премьер Армении подал в суд на назвавшую его «мразью» бывшую соратницу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против бывшего депутата парламента из его фракции «Мой шаг» Софии Овсепян. Господин Пашинян обвиняет ее в оскорблениях и клевете. Он требует компенсацию в 6 млн драмов (около $16,2 тыс.), сообщает ТАСС со ссылкой на судебный портал об иске Datalex.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Иск направлен в Гражданский суд. За оскорбления премьер требует выплатить ему 2 млн драмов (около $5,4 тыс.), за клеветнические заявления в его адрес — 4 млн драмов (около $10,8 тыс.). Поводом для иска стала публикация под заголовком «Эту мразь я знаю давно — знала, как он нарисует цифры». Никол Пашинян также требует опровержения.
«Обязать ответчика Софию Азатовну Овсепян в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу публично принести извинения истцу... со следующим текстом: "Я, София Азатовна Овсепян, прошу прощения у Никола Пашиняна за то, что назвала его "мразью"»,— сказано в иске.
София Овсепян была избрана депутатом парламента седьмого созыва по избирательному списку блока «Мой шаг» на досрочных выборах в декабре 2018 года. 9 января 2021-го она объявила о решении покинуть фракцию и стала беспартийным депутатом.
В целом, армянский премьер-министр Никол Пашинян активно использует судебные иски против своих оппонентов и критиков. Так, он требовал от лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна публично отказаться от обвинений, в которых тот называет его «преступником», «шпионом», «агентом», а также требовал компенсацию в размере $24,5 тыс. Пашинян также обвинял бывшего президента Роберта Кочаряна в попытке захвата власти после выборов. Эти действия происходят на фоне его противостояния с Армянской апостольской церковью и оппозиционными силами, которые обвиняют его в различных правонарушениях и добиваются его отставки.
Вместе с тем, суды в Армении активно рассматривают иски о клевете и оскорблениях. Например, Ереванский суд рассматривал дело архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиненного в призывах к свержению власти. Кроме того, Стокгольмский арбитражный трибунал рассмотрел требования семьи Самвела Карапетяна по делу о национализации «Электрических сетей Армении», отклонив их.