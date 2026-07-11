Часть дорог перекрыли в Свердловской области из-за подтопления

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подтопления дорог в Свердловской области, приведшие к ограничениям движения 11 июля 2026 года, являются повторяющейся проблемой для региона. За последний год, с 2025 по 2026 год, область неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями. Так, в апреле 2025 года из-за паводка на реке Ница было временно закрыто движение на трех мостах в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, а также ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Затопление участков трассы Сосьва — Гари в мае 2025 года также произошло из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Воробина. В марте 2025 года дорожные службы региона активно готовились к весеннему паводку, используя взрывчатку для освобождения мостов ото льда.

Проблема подтоплений в Свердловской области часто связана с неблагоприятными погодными условиями, такими как сильные дожди. Эти явления могут приводить к переливам воды через проезжую часть, размывам грунтовых насыпей и повреждению мостовой инфраструктуры, как это произошло 11 июля 2026 года. Власти региона регулярно призывают водителей соблюдать осторожность и учитывать ситуацию на дорогах. Подтопления могут нарушать сообщение с населенными пунктами и требуют оперативного вмешательства дорожных служб и ДПС для обеспечения безопасности движения и информирования населения.