Зарубежные СМИ: Почему Apple судится с OpenAI из-за «воровства»?

Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны. Истец требует от корпорации Сэма Альтмана прекратить свою деятельность, уничтожить все запатентованные материалы и трансформировать будущие продукты. Производитель iPhone утверждает, что OpenAI украла его разработки для выпуска собственных, еще не представленных гаджетов с искусственным интеллектом, пишет Reuters. Ответчиками по делу стали и двое бывших сотрудников Apple, которые перешли работать в OpenAI. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Как отмечает Reuters, это не отдельный эпизод, а «системное воровство». По крайней мере, так считают в Apple. Один из ответчиков — бывший системный инженер корпорации Чан Лю. Компания считает, что он специально не вернул рабочий ноутбук, с помощью которого загрузил в сеть десятки конфиденциальных файлов. А Тан Ю Тан, который в последнее время занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch, якобы призывал других коллег приносить на собеседования в OpenAI комплектующие гаджетов Apple и инструктировал их, как обходить протоколы безопасности. Помимо прочего, в Apple считают, что бывшие сотрудники помогали получать сведения конкурентам через сеть поставщиков. Последние, в свою очередь, не были в курсе этого. OpenAI отвергает обвинения и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих секретов.

Этот конфликт отражает новую фазу конкуренции между компаниями, которые еще недавно были партнерами, напоминает Associated Press. В 2024 году стороны объявили о сотрудничестве, благодаря которому ChatGPT появился в экосистеме Apple. Теперь же компании фактически оказались по разные стороны баррикад. Судебное разбирательство показывает, насколько быстро совместное творчество в сфере искусственного интеллекта может сойти на нет, когда речь заходит не о программном обеспечении, а о борьбе за долю на рынке. Скоро на нем должны появиться новые устройства от OpenAI. Как заявляли в самой компании, речь о карманном гаджете без экрана, но с голосовым помощником.

The Wall Street Journal предполагает, что Apple с тревогой ждет грядущего релиза. Новый судебный процесс далеко не единственный для компании Сэма Альтмана. Она также сталкивается с исками по вопросам авторского права, интеллектуальной собственности и корпоративного управления. На этом фоне новое дело может стать одним из самых значимых, поскольку затрагивает уже не использование данных для обучения моделей, а возможное незаконное получение инженерных разработок конкурента.

Впрочем, формально сотрудничество между техногигантами все еще существует, пишет Axios, поскольку ChatGPT по-прежнему интегрирован в некоторые гаджеты на базе iOS. Издание обращает внимание, что в OpenAI сегодня работают сотни бывших сотрудников Apple, а иск демонстрирует новую реальность Кремниевой долины, где главным объектом конкуренции становятся уже не только технологии, но и люди, обладающие уникальной экспертизой.