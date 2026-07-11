Стриминг переключится на ТВ

Руководство платформы обсуждает создание линейных каналов с прямым эфиром по жанрам, как в классическом ТВ, пишет The Wall Street Journal. Еще одна идея — встроить в сервис чужие стриминги, например Peacock от NBCUniversal. Так в компании хотят решить главную проблему — падающую вовлеченность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Подписчики стали реже досматривать фильмы и сериалы до конца и меньше времени проводить на платформе. По данным Nielsen, в апреле 2026 года доля просмотров Netflix опустилась ниже 8% — это минимум за год. Акции компании за последние 12 месяцев потеряли около 40%. В таких условиях для корпорации это вполне логичный шаг, считает ведущий подкаста о гик-культуре «Главное меню» Михаил Ложков:

«Думаю, всем знакома ситуация, когда фильм на вечер ищешь дольше, чем смотришь его. ТВ-каналы отлично решают эту проблему: нажал кнопку — редактор выбрал кино за тебя. Для платформы это создаст возможность улучшить дистрибуцию, например, новых шоу: посмотрел первый сезон на ТВ, потом пошел за новым на стриминг. Сыграет роль и фоновый эффект, когда зритель включает что-то, лишь бы не сидеть в тишине. Плюсом может стать дополнительный инструмент для рекламы, потому что в эфире ее не пропустить.

Netflix активно экспериментирует с новыми решениями: запускает вертикальные сериалы, покупает права на спорт. У платформы уже есть ТВ-шоу, но можно снизить затраты и пойти в более простые форматы, идеальные для фонового просмотра. Сюда ложатся тематические каналы: классические сериалы, кулинарные шоу, аниме, дорамы. Это хорошее возвращение к классике — каталога Netflix хватит, чтобы при минимальных вложениях добавить новый способ потребления».

У российских стримингов, в отличие от Netflix, дела идут в гору.

По данным TelecomDaily, за 2025 год аудитория онлайн-кинотеатров выросла на треть — до 75 млн зрителей. Лауреат ТЭФИ, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов считает, что у российских платформ есть ресурсы, чтобы последовать примеру Netflix:

«То, что делает Netflix, понятно и логично. Индустрия настолько мощная, что позволяет экспериментировать в любом направлении. Сегментирование аудитории и работа с нишами, приносящими стабильную монетизацию, очевидны. Если проецировать на наш рынок, мощные игроки тоже могут поиграть в это. Однако в нынешних реалиях будет сложнее: платежеспособность и интерес к подобным проектам могут быть скромнее. Но амбиции говорят, что они готовы бросать вызовы самим себе».

Тем временем у конкурентов Netflix такого спада нет, писал The Guardian.

Например, HBO выпускает проекты с долгими перерывами, но интерес не гаснет. «Одни из нас» за двухлетнюю паузу прибавили 600 тыс. зрителей, аудитория «Белого лотоса» растет от сезона к сезону, а «Дом Дракона» между сезонами потерял лишь 8%, отмечает издание.

Андрей Дубков