Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
В субботу в Крыму 99 АЗС свободно продают топливо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтопэнерго республики. Вчера бензин и дизтопливо продавали на 90 заправках.
В Севастополе 11 июля топливо продают на девяти заправках, также бензин и ДТ реализуют по выданным накануне QR-кодам.
Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на фоне ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. На крымских АЗС действуют ограничения на продажу.
Дефицит топлива в Крыму, возникший в конце мая из-за логистических проблем, связанных с ударами ВСУ по трассе «Новороссия», уже приводил к ограничению продажи бензина. Власти вводили лимиты до 20 или 30 литров в одни руки, а также использовали талоны и QR-коды для регулирования продаж. В частности, с 31 мая бензин АИ-95 продавался в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также компаниям по талонам, тогда как АИ-92 имел лимит 20 литров на одно транспортное средство. Власти полуострова признавали, что ситуация с топливом остается напряжённой и проблема дефицита может сохраняться, несмотря на принимаемые меры, включая поиск дополнительных сухопутных путей поставок. Отмечалось, что окончательно решить проблему возможно только после завершения боевых действий.