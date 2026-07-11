Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС

В субботу в Крыму 99 АЗС свободно продают топливо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтопэнерго республики. Вчера бензин и дизтопливо продавали на 90 заправках.

В Севастополе 11 июля топливо продают на девяти заправках, также бензин и ДТ реализуют по выданным накануне QR-кодам.

Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на фоне ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. На крымских АЗС действуют ограничения на продажу.