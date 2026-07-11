Бензин подогнал цены

В России впервые с января 2026 года ускорилась инфляция — сразу на 0,7%. В июне показатель превысил 6%, следует из данных Росстата. За месяц цены выросли почти на 0,9%. Аналитики объясняют скачок эффектом низкой базы по сравнению с 2025 годом. Главными драйверами роста цен оказались услуги: за год они подорожали на 10,5%. Продовольственные товары за тот же период прибавили почти 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

Месячные показатели выглядят иначе. За июнь сильнее всего выросли цены на бензин, дизель и газовое топливо — сразу на 7-8%. С января по июнь 2026 года инфляция также оказалась выше аналогичного показателя 2025 года. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает динамику ожидаемой:

«Июньские цифры мало кого удивляют, потому что основной вопрос — что будет дальше, в июле. Мы видим, что месяц начался с темпами инфляции, превышающими 0,3% за неделю, а это значит, что ничего хорошего не светит. Несмотря на то что в этом июле пропущена индексация ЖКХ (перенесена на октябрь), инфляция 2026 года, скорее всего, будет выше, чем в 2025-м даже с учетом индексации. Новостей хороших нет, в фокусе остается топливный кризис.

Будем надеяться на улучшение, но оно пока не обозначилось. Если смотреть на июньские цифры, большая часть продовольственных, непродовольственных товаров и услуг сохранялась в рамках предыдущих трендов. Интересно, что в сумме они позволяли инфляции оставаться на уровне 4-5% в годовом выражении последние месяцы. Последние две недели показали, что топливный кризис и его последствия постепенно просачиваются в динамику непродовольственных товаров и продовольствия без плодоовощной продукции».

ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2026 года в районе 4-5%.

Одним из основных проинфляционных рисков регулятор называет дефицит бюджета на фоне роста цен. В июле Банк России подтвердил, что при оценке динамики пользуется только данными Росстата. При этом в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что резко снизить ключевую ставку не получится, иначе экономику ждет стагфляция. С председателем ЦБ согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, сначала нужно снизить краткосрочные риски:

«Идет ускорение инфляции, это понятно даже по недельным данным. Основная причина — проблемы с топливом. Судя по всему, дорожают транспортные и другие услуги, напрямую зависящие от цен на топливо и доступности бензина. Вопрос в том, как быстро разрешится этот кризис. Проблемы с поставками и производством — сейчас главный инфляционный фактор. Прогнозировать его могут не экономисты, а скорее военные стратеги и специалисты по безопасности».

Собеседники “Ъ FM” называют рост цен на топливо главным драйвером инфляции и основной причиной разгона цен в перспективе. По данным Минэкономразвития, с начала 2026 года бензин подорожал почти на 12%, а в годовом выражении — на 20%. Рост цен на топливо вскоре затронет другие сегменты, полагает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Сейчас сработали непосредственные эффекты от повышения цен, но далеко не на всех заправках мы видим рост. Тем не менее дефицит неизбежно порождает повышение цен, и проблема сохраняется. Нас ждет продолжение ценовой гонки. Вторая составляющая — то, что зависит от цены бензина, будет работать с отложенным эффектом. Третья — ожидания: люди увидят цифры на ценниках и пересмотрят свои прогнозы.

Это приведет к росту ожиданий с перехлестом. В ближайшие месяцы будем иметь повышение, а не снижение инфляции, несмотря на традиционно спокойный летний период. Топливо составляет в бюджете росстатовского человека порядка 5%. Даже с косвенными эффектами выводы о потреблении и сбережениях делать сложно».

На фоне ускорения инфляции индекс Мосбиржи к концу торговой недели опустился до 2140 пунктов.

Это самый низкий показатель с декабря 2022 года. Падение продолжается несколько месяцев подряд. Аналитики Альфа-Банка сделали вывод: признаков начала растущего тренда на рынке пока нет.

Леонид Пастернак