Жителя Нижнекамска задержали за публикацию видео после атаки БПЛА

В Татарстане задержали 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в чате мессенджера видео с последствиями атаки беспилотника на промышленное предприятие. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным полиции, он снял видео, находясь на территории организации, после чего разместил его в интернете. Позже мужчина удалил публикацию.

В отношении мужчины вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Нижнекамске при атаке БПЛА были повреждены несколько предприятий.

Анна Кайдалова