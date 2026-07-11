Гидрометцентр прогнозирует дожди в Москве 12 и 13 июля

В Москве в воскресенье днем ожидаются умеренные осадки, температура будет на уровне +23°C, сообщила «Вестям» метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова. Дожди также продолжатся в начале следующей недели.

В ночь с субботы на воскресенье местами прогнозируются сильные дожди. Может выпасть до 30 мм осадков. «Местами возможны порывы ветра восточной четверти до 15–17 м/с… Атмосферное давление будет близким к норме»,— уточнила госпожа Макарова.

В понедельник дожди могут местами усилиться, но к середине недели осадки «приобретут локальный характер». «Начиная с пятницы и в выходные нас ждет погода практически без осадков с дневной температурой от 22 до 28°C. То есть погода стабилизируется»,— рассказала синоптик.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. Предупреждение действует до 21:00 12 июля. Сегодня в столице будет +24...+26°C, по области +21...+26°C, следует из данных Гидрометцентра.