Избирком Удмуртии объявил о начале регистрации кандидатов в муниципальные думы

В Удмуртии стартовал период выдвижения кандидатов в депутаты на муниципальных выборах в 25 сельских районах республики. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Также в городскую думу Можги пройдут дополнительные выборы по Дубительскому одномандатному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего будет замещен 521 депутатский мандат: 377 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 144 — по партийным спискам.

Период выдвижения кандидатов и предоставления документов на регистрацию завершится 5 августа.

Напомним, выборы в муниципальные парламенты Удмуртии пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни будут избраны депутаты Госдумы РФ, в республике и еще 33 регионах страны, применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ).