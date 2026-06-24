Удмуртия в списке регионов с дистанционным голосованием на выборах в Госдуму

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применят на сентябрьских выборах в Госдуму в 33 регионах страны, включая Удмуртию. Как рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, ресурсы ДЭГ включат в «Белые списки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень»,— добавила она.

Впервые ДЭГ в Удмуртии прошло на выборах в гордумы Ижевска и Можги, а также на дополнительных выборах в Госсовет республики в сентябре 2025 года. Всего в ДЭГ приняли участие 53 тыс. избирателей. Председатель избиркома республики Светлана Пальчик назвала первый опыт использования технологии «успешным и востребованным у избирателей».

Выборы в Госдуму пройдут в РФ с 18 по 20 сентября. Также в эти даты в Удмуртии будут избраны советы депутатов 25 районов республики. Выдвижение кандидатов начинается 11 июля.