Эстония построит на границе с РФ военный городок
Эстония начала подготовку к строительству военного городка в Нарве на границе с Россией. В нем планируют разместить подразделение Сил обороны. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.
В интервью агентству ERR господин Воогма уточнил, что строительство основного объекта начнется в конце этого года и будет завершено в 2028 году. Инфраструктура нового комплекса позволит принять 150 военнослужащих.
По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. При этом сама инфраструктура военного городка проектируется с расчетом на размещение до 1 тыс. человек, но постоянная численность военнослужащих на объекте не будет превышать 200 человек.
Решение Эстонии о строительстве военного городка в Нарве на границе с Россией является частью более широкой стратегии по усилению обороноспособности и безопасности восточных рубежей. В январе 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание общей линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией, на которой будет размещено 600 бетонных оборонительных сооружений, включая бункеры. Проект оценивается в €60 млн.
Эта оборонительная зона нужна на случай нападения, чтобы сдержать потенциального противника и дать союзникам время для оказания помощи. Эстония также планирует построить противотанковый ров протяженностью 40 км к 2027 году и усилить водную границу, рассматривая установку буев с лезвиями. Отмечается, что подобные меры предпринимаются в мирное время и не означают реальной угрозы военного столкновения, при этом бункеры могут использоваться и для нужд населения.
Напряженность на границе проявляется, в том числе, в ограничении работы пограничных пунктов. С мае 2024 года КПП «Нарва-1» перешел на сокращенный режим работы, а в июле 2024 года Минфин Эстонии предложил закрывать на ночь два других КПП — «Лухамаа» и «Койдула». С 8 августа 2024 года Эстония ввела полный таможенный контроль на границе, чтобы предотвратить снабжение «российской военной машины» и обход санкций, что привело к увеличению времени пересечения границы и сокращению потока людей.