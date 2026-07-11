Российская армия за ночь уничтожила 12 украинских пунктов управления БПЛА

Российские ударные беспилотники за ночь уничтожили танк Leopard и 12 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на группировку войск «Север».

По информации «Севера», операторы беспилотных систем выявили перемещение украинских огневых групп, а также места дислокации подразделений управления дронами.

Кроме того, были уничтожены 5 огневых групп и 5 автомобилей ВСУ. Общие потери в живой силе составили более 20 военнослужащих ВСУ.