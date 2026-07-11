Аракчи обвинил США в нарушении пункта меморандума
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Согласно ему, США обязуются не вводить новых санкций и не направлять в регион дополнительные силы.
«Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы министерства финансов США (Скотта Бессента. — “Ъ”), который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании. Это нарушение следует за другими нарушениями и неверными шагами со стороны Соединенных Штатов», — написал господин Аракчи в соцсети X. Он подчеркнул, что договоренности должны соблюдаться обеими сторонами.
С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой портов.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня 2026 года и предусматривал прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, обязательство не начинать новые войны или военные операции, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. В рамках этого соглашения США должны были начать снятие морской блокады Ирана и вывести войска из приграничных районов в течение 30 дней после окончательной сделки. Иран, в свою очередь, обязывался обеспечить безопасный проход коммерческих судов в Ормузском проливе. Документ также включал пункт о разработке США и их партнерами плана по выделению не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие Исламской Республики Иран, а также прекращение всех видов санкций против Ирана.
Однако уже через несколько дней, 21 июня, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало лицензию, разрешающую операции с иранской нефтью до 21 августа, что было одним из условий меморандума. Несмотря на это, режим прекращения огня постоянно нарушался обеими сторонами. 8 июля 2026 года США нанесли удары по военным объектам Ирана в ответ на «продолжающуюся агрессию Ирана в Ормузском проливе», а Иран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне. В тот же день США аннулировали послабления в нефтяных санкциях, что привело к новому витку эскалации и заявлению президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении огня больше не действует.