Аракчи обвинил США в нарушении пункта меморандума

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Согласно ему, США обязуются не вводить новых санкций и не направлять в регион дополнительные силы.

«Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы министерства финансов США (Скотта Бессента. — “Ъ”), который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании. Это нарушение следует за другими нарушениями и неверными шагами со стороны Соединенных Штатов», — написал господин Аракчи в соцсети X. Он подчеркнул, что договоренности должны соблюдаться обеими сторонами.

С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой портов.