Трамп и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию с Ираном по телефону
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд переговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону.
Как сообщает Saudi Press Agency, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, а также наметили пути его развития в различных областях.
Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты ключевых морских путей, а также поддержки стабильности и безопасности в регионе.
Телефонный разговор между Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом состоялся на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Эти переговоры, начавшиеся после заявлений Трампа о разгроме Ирана и достижении почти всех целей в военном конфликте, направлены на решение вопросов ядерной программы, снятие американских санкций и разморозку иранских средств.
Саудовская Аравия, в свою очередь, ранее предпринимала попытки примирения с Ираном при посредничестве Китая, Омана и Ирака. Возобновление дипломатических отношений было достигнуто после нескольких лет кризиса и разрыва, что серьезно изменило атмосферу в регионе. Также стоит отметить, что США исторически стремились создать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке, частью которой должны были стать арабские монархии Персидского залива.