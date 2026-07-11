Трамп и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию с Ираном по телефону

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд переговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону.

Как сообщает Saudi Press Agency, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, а также наметили пути его развития в различных областях.

Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты ключевых морских путей, а также поддержки стабильности и безопасности в регионе.