СNN узнал о возможном ремонте ядерных объектов в Иране

Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки, полученные и проанализированные совместно с Институтом науки и международной безопасности.

Как сообщает издание, речь идет о спутниковых снимках из иранского города Парчин, где может храниться взрывчатый материал для создания ядерного оружия.

Во время военной операции США и Израиля по месту хранения материала было нанесено несколько ударов бетонобойными бомбами — на крыше сооружения остались несколько отверстий. Как отмечает CNN, на фотографиях, сделанных в июне и июле, видно, что Иран начал ремонтировать защитное сооружение.

Телеканал подчеркнул, что возможный ремонт происходил во время действия меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 18 июня. Согласно ему, Тегеран обязывался на время переговоров приостановить любые ремонтные работы на ядерных объектах.