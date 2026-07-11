Мадонна установила рекорд в чартах Британии с новым альбомом Confessions II
Американская певица Мадонна стала первой женщиной, альбомы которой добирались до первой строчки музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. О рекорде сообщила Official Charts Company.
Британский чарт возглавил 15-й студийный альбом певицы Confessions II, релиз которого состоялся 3 июля. В топе британского хит-парада оказывались еще 12 пластинок Мадонны: три альбома — в 1980-х годах, три — в 1990-х, пять — в 2000-х и один — в 2010-х.
До этого удерживать лидерство в британских чартах на протяжении четырех десятилетий смогли Элвис Пресли, Элтон Джон, Кайли Миноуг и группа Queen. Единственным исполнителем, который, как и Мадонна, покорял вершину хит-парадов Великобритании на протяжении пяти десятилетий, до этого момента оставался Клифф Ричард.
Мадонна, которую называют «Королевой поп-музыки», ранее уже была признана Книгой рекордов Гиннесса самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Её 15-й студийный альбом «Confessions II» является продолжением альбома «Confessions on a Dance Floor», выпущенного в 2005 году. Для работы над новым альбомом Мадонна вновь пригласила британского продюсера Стюарта Прайса, с которым они сотрудничали над предыдущей частью, а также в рамках её турне 2023 года Celebration.
Выход «Confessions II» сопровождался активной рекламной кампанией, включающей дуэт с Сабриной Карпентер на фестивале Coachella и секретное прослушивание новых песен в голливудском клубе. Ранее, её предыдущий альбом «Madame X» (2019) также занял первое место в чарте Billboard сразу после релиза. С 1983 года, когда вышел её дебютный альбом «Madonna», она постоянно остаётся значимой фигурой в музыкальной индустрии, а её карьера развивалась рука об руку с клубной культурой.