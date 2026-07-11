Спецслужбы Нидерландов обвинили хакеров из России во взломе IP-камер
В Нидерландах хакеры взломали несколько IP-камер, установленных вдоль военных маршрутов. Власти связывают злоумышленников с Россией. Эксперты считают, что с помощью взломанного оборудования Россия может отслеживать логистику транспортировки военной техники и идентифицировать типы вооружения, поставляемые Украине.
Как сообщает NOS, речь идет об интернет-камерах, которые находятся в частном пользовании граждан или принадлежат компаниям. Хакеры получили к ним доступ онлайн.
Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) оповестили владельцев уязвимых устройств и призвали принять меры безопасности. Разведка назвала подобные атаки на IP-камеры системными. Они также фиксируются в других странах Евросоюза, а также на Украине.
Нидерландской разведке в последние месяцы 2026 года уже приходилось выявлять судно, предположительно связанное со шпионажем и подготовкой диверсий на подводной инфраструктуре в Северном море. Тогда реакция военно-морских сил Нидерландов и береговой охраны предотвратила возможную операцию. Такие опасения по поводу диверсий, связанных с Россией, возникали из-за деятельности, указывающей на шпионаж и подготовку к нарушению работы подводных кабелей, офшорных ветряных электростанций и газопроводов. Это свидетельствует о более широкой картине деятельности, которую Нидерланды приписывают России в сфере кибербезопасности и возможных диверсий на территории Европы.
В целом, активность хакеров, которых связывают с Россией, отмечается не только в Нидерландах, но и в других европейских странах. Например, в 2022 году хакеры, предположительно связанные с Россией, взламывали почтовый клиент Outlook для доступа к сетям европейских государственных и военных организаций, компаний энергетического и транспортного секторов. Также пророссийские группировки, такие как NoName057(16), угрожали кибератаками на европейские банки в ответ на поддержку Украины, а хакеры Killnet в январе атаковали больницу в Нидерландах.
Служба общей разведки и безопасности Нидерландов также сообщала о глобальной кампании хакеров, поддерживаемых Россией, целью которой является получение доступа к аккаунтам Signal и WhatsApp западных чиновников, военнослужащих и журналистов. В связи с этим Еврокомиссия даже поручала своим высокопоставленным чиновникам закрыть группу в мессенджере Signal из-за опасений хакерских атак. Кроме того, в конце 2025 года Нидерланды были названы одной из основных стран — источников вредоносного трафика, используемого для DDoS-атак на российские структуры, наряду с США, Германией и Великобританией.