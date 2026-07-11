Спецслужбы Нидерландов обвинили хакеров из России во взломе IP-камер

В Нидерландах хакеры взломали несколько IP-камер, установленных вдоль военных маршрутов. Власти связывают злоумышленников с Россией. Эксперты считают, что с помощью взломанного оборудования Россия может отслеживать логистику транспортировки военной техники и идентифицировать типы вооружения, поставляемые Украине.

Как сообщает NOS, речь идет об интернет-камерах, которые находятся в частном пользовании граждан или принадлежат компаниям. Хакеры получили к ним доступ онлайн.

Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) оповестили владельцев уязвимых устройств и призвали принять меры безопасности. Разведка назвала подобные атаки на IP-камеры системными. Они также фиксируются в других странах Евросоюза, а также на Украине.