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Курс доллара. Прогноз на 13–17 июля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Концовка минувшей недели оказалась неудачной для российской валюты: по итогам пятничных торгов курс доллара закрылся на отметке 77,31 руб./$, хотя еще в четверг уверенно был ниже 76 руб./$. За один день курс вырос на 1,15 руб. и вернулся к уровням закрытия предшествующей недели. Движение курса определяется балансом спроса и предложения, который на фоне снизившихся цен на нефть все больше смещается в сторону более высокого спроса.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 75.00-80.00
УК Первая 76.00-80.00
Банк Зенит 78.00
Банк Русский Стандарт 76.00-78.00
Газпромбанк 75.50-77.50
«БКС Мир инвестиций» 76.00-78.00
«Цифра банк» 75.00-78.00
Консенсус-прогноз * 77.21

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
Газпромбанк
Банк Русский Стандарт
Банк Зенит
УК Первая
ПСБ
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Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Одним из ключевых факторов останется динамика сырьевых котировок

Рубль сохраняет устойчивость благодаря жесткой позиции Банка России и высоким ставкам, которые делают рублевые инструменты привлекательными для инвесторов. В июле дополнительную поддержку оказывает налоговый период с крупными выплатами по НДД на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть. Ключевыми факторами останутся динамика сырьевых котировок, активность компаний на валютном рынке, а также операции Минфина и ЦБ. С учетом этого на валютном рынке ожидаем боковую динамику в начале следующей недели с последующим смещением курсов к верхним границам диапазонов: 11–11,5 руб. за китайский юань и 75–78 руб. за доллар США.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

На следующей неделе курс рубля к доллару останется в диапазоне 76–78 руб./$

Рубль пребывает в свободном плавании, курс никуда конкретно не идет. Факторы давления и поддержки временно балансируют друг друга. Рынок в ожидании налогового периода, в том числе крупных выплат по НДД, а также продаж валюты в августе от Минфина. На следующей неделе курс рубля к доллару, по нашим оценкам, останется в диапазоне 76–78 руб./$.

Павел Бирюков

Павел Бирюков,
главный экономист

Импортеры нарастили покупки валюты

На прошедшей неделе рубль перешел к укреплению до 11,30 руб./CNY. Это могло быть обусловлено умеренным восстановлением мировых цен на нефть (Brent — до $76 за баррель). ЦБ опубликовал статистику, согласно которой переход рубля к ослаблению в июне был обусловлен сокращением предложения валюты. В минувшем месяце экспортеры сократили ее продажи, вероятно, из-за перехода экспортных цен на нефть к снижению с $86,5 за баррель в мае до $63,5 за баррель в июне, по данным МЭР. Импортеры, наоборот, нарастили покупки валюты (по всей видимости, из-за сезонного роста выездного туризма), как и ЦБ с Минфином, в рамках бюджетного правила. Мы полагаем, что на следующей неделе курс юаня останется в диапазоне 11,10–11,40 руб./CNY, курс доллара 75,5–77,5 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

В фокусе статистика Министерства труда США

Российский рубль по-прежнему во многом зависит от экспортно-импортного баланса и траектории движения нефтяных цен. В фокусе на энергетическом рынке — улучшение прогноза от МЭА по мировой добыче нефти на 2026 год. Так, ожидается снижение объемов добычи на 3,65 млн баррелей в сутки, что оказалось ниже прогнозируемого. Тем временем рост нефтяных цен может спровоцировать очередной виток эскалации ближневосточного конфликта. При этом при оценке траектории мировых позиций американского доллара в фокусе статистика Министерства труда США с учетом сезонных факторов по сокращению числа первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю, которое говорит о сохранении устойчивости американского рынка труда.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Российская валюта может продолжить плавное ослабление

Рубль отыграл треть от июньских потерь благодаря восстановлению нефтяных цен и снижению покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. В фокусе статистика ЦБ о росте спроса на валюту от нефинансовых организаций в июне на 24,1%, что может являться признаком активизации импортеров. Если тенденция продолжится и в июле, российская валюта может продолжить плавное ослабление, наблюдавшееся в прошлом месяце.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Относительно высокие рублевые процентные ставки продолжат сдерживать спрос на иностранную валюту

Рубль, вероятно, по-прежнему получает поддержку от высокой экспортной выручки, поступающей с отставанием от динамики нефтяных цен, подготовки к налоговому и дивидендному сезону. При этом на ближайшем заседании Банк России с высокой вероятностью может сделать паузу в снижении ключевой ставки, и относительно высокие рублевые процентные ставки продолжат сдерживать спрос на иностранную валюту. В результате рассчитывать на ослабление рубля в базовом сценарии можно в августе, а на следующей неделе курс доллара может составлять 76–80 руб./$, юаня — 11,1–11,8 руб./CNY.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Мы видим предпосылки для появления баланса спроса и предложения на рынке

На предстоящей неделе, на наш взгляд, курс рубля будет относительно стабильным по отношению к основным мировым валютам. Мы ожидаем, что доллар и юань продолжат движение в диапазонах 11–11,5 руб./CNY и 75–80 руб./$ соответственно. Мы видим предпосылки для появления баланса спроса и предложения на рынке. Спрос на иностранную валюту, способствовавший ослаблению курса рубля в июне, по нашим оценкам, может снизиться — текущие курсы иностранной валюты не столь привлекательны для формирования валютных резервов импортерами, а стабилизация цен на нефть в районе $75 за баррель скорее повлечет за собой фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям. В результате ожидаем консолидации основных мировых валют в обозначенных диапазонах.

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