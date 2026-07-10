Дивиденды подкосили рынок

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) обновил многолетний минимум, закрывшись на отметке 2145 пунктов. Снижению способствовали закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов и последующее падение котировок. «Медвежью» услугу оказали менеджеры «Полюса», рекомендации которых отказаться от дивидендов до 2030 года привели к падению акций компании на треть. До конца июля реестры закроют Сбербанк, ВТБ и другие крупные эмитенты с суммарной долей в индексе 30%, что может привести к его снижению до уровня 2000 пунктов. При этом неопределенность в снижении ключевой ставки и сохраняющая геополитическая напряженность не способствуют смене настроений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 10 июля индекс Московской биржи закрылся на отметке 2145,65 пункта — минимума с декабря 2022 года. Фондовый индикатор, по сути, снижается четвертый месяц подряд, и за это время он снизился на 25%, причем только за последнюю неделю он потерял более 4%.

Во многом снижение индекса обусловлено дивидендными отсечками, прошедшими на этой неделе. На фоне закрытия реестров акционеров акции Московской биржи подешевели на 10%, «Роснефти» — на 5%, МТС — на 16%.

С учетом того, что в IMOEX они суммарно занимают почти 5%, падение их стоимости привело к снижению индекса на 0,8%. Кроме того, тащила вниз индекс и золотодобывающая компания «Полюс», чьи акции подешевели за три дня более чем на 30% (снизившись в цене более чем на 500 руб.).

Такая негативная реакция инвестора была вызвана рекомендациями менеджмента компании совету директоров не выплачивать дивиденды до 2030 года. Как указывает аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин, «суммарная приведенная стоимость потерянных выплат составила бы около 510 руб. на акцию». Доля акций «Полюса» составляет в индексе около 3%, а учитывая масштабы падения, это привело к снижению индекса почти на 1%, оценивает директор аналитического департамента банка «Синара» Кирилл Таченников. «Поскольку новой информации акционерам от эмитента не поступало, инвесторы начали опасаться, что решение приостановить выплаты могло быть вызвано факторами, имеющими негативное влияние на оценку бизнеса компании»,— отмечает он.

Слабо помогло российскому рынку акций и новое обострение ситуации в районе Персидского залива. По сути, возобновление боевых действий США и Ирана привело к росту стоимости нефти Brent в середине недели выше $80 за баррель. На этом фоне котировки акций российских нефтяных компаний поднимались в цене на 5–10%. Однако откат к концу недели нефтяных цен до $76 за баррель фактически вернул котировки акций компаний ТЭКа к значениям начала недели.

В ближайшие две недели закрывают реестры акционеров такие крупные эмитенты, как «Дом.РФ» «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Аэрофлот», «Совкомфлот», Сбербанк и ВТБ, чья суммарная доля в индексе составляет 30%. Как указывают участники рынка, в результате дивидендной отсечки этих компаний индекс IMOEX может откатиться до уровня 2000 пунктов. Как указывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, только дивидендные гэпы от Сбербанка и ВТБ 20 июля опустят индекс практически на 3%.

И причин для восстановления российского фондового рынка немного. Как заявляет аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, рынок страдает от неопределенности в вопросе дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России (см. “Ъ” от 4 июля), при этом на рынок давит и геополитическая напряженность в вопросе урегулирования украинского конфликта. При этом снижение индекса частично может быть скомпенсировано реинвестициями, объем которых, по оценке господина Суверова, составит до 300 млрд руб.

Андрей Ковалев