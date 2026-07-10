Аудиторам-нарушителям запретят работать с общественно значимыми компаниями

Аудиторские организации, входящие в реестры Казначейства РФ и Банк России, не смогут оказывать услуги общественно значимым организациям (ОЗО) и общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗО ФР) в случае исключения хотя бы из одного реестра. Соответствующие поправки в закон «Об аудиторской деятельности» в первом чтении приняла Госдума.

Общественно значимые организации (ОЗО) — это публичные акционерные общества, госкорпорации, публично-правовые компании, а также организации, с госдолей в капитале не менее 25%. Количество ОЗО оценивается примерно в 10 тыс. На начало июля 2026 года имеют право оказывать им услуги 218 аудиторских компаний, которые входят в реестр Казначейства РФ. К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и т.д., всего около 1 тыс. Им оказывает услуги 40 аудиторских организаций. В 2025-1 пол. 2026 года ЦБ исключили из реестра три компании — «Группу Финансы» «ПрофИнвестАудит», «РИАН-Аудит».

Изменение появилось в результате анализа практики исключения аудиторских организаций из реестра ЦБ. «В случае, когда Банк России исключает аудиторскую организацию из реестра за грубые нарушения обязательных требований, она продолжает оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям», — указано в пояснительной записке. В частности, речь идет неоднократных нарушениях требований по независимости, неисполнение обязанности по хранению полученных или составленных при оказании аудиторских услуг документов, несоблюдение запрета по хранению данных и размещению баз данных за пределами России, представление ненадлежащего аудиторского заключения. Эти нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве аудиторских услуг и «влекут значимые негативные последствия не только для аудируемого лица, но для экономики в целом», уверены авторы законопроекта.

Кроме того, ЦБ и Казначейство будут обязаны информировать о том, как аудиторские организации прошли проверки, а также о принятых в отношении их решениях не только СРО «Содружество», но и друг друга.

Юлия Пославская