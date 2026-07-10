Топливная граница

Казахстан выставил 59 круглосуточных полицейских постов вблизи автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Это сделано для пресечения нелегального вывоза бензина и дизтоплива из республики. Казахстанские пограничники осматривают следующие в Россию машины на наличие канистр и незаконно установленных дополнительных топливных баков. Параллельно на границе скопились многочасовые очереди из сотен грузовых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

МВД Казахстана организовало на государственной границе 59 полицейских постов для предотвращения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ). Это сделано на фоне «аномального увеличения объемов услуг» на 62 приграничных автозаправочных станциях и 22 мини-НПЗ. В Казахстане уже несколько лет запрещено вывозить ГСМ из страны — за исключением топлива в штатном баке. Ранее вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов рассказал, что в приграничных районах мобильные группы проводят круглосуточное патрулирование — проверяются автоцистерны и бензовозы. На самих пограничных пропускных пунктах увеличен штат сотрудников для углубленных проверок. Сообщается, что с 2 по 4 июля пограничники пресекли 61 попытку вывоза в общей сложности более 3 т в дополнительных баках и канистрах.

Самую протяженную границу Россия имеет с Казахстаном — ее длина составляет 7513 км, из которых 1876 км приходится на границу с Оренбургской областью. На данный момент между странами действует 51 пропускной пункт, из которых 20 железнодорожных и 31 автомобильный.

В начале июня в соцсетях начали появляться видеокадры с большим затором из автомобилей в Актюбинской области на границе с Россией. В число проблемных пунктов попали «Косак», «Сырым» и «Жайсан». Тогда в казахстанской таможне это связали с «увеличением транспортного потока». В казахстанском пропускном пункте (ПП) «Жайсан» (Актюбинская область) корреспонденту “Ъ” сообщили, что пробки на границе с Оренбургской областью «сохраняются уже долгое время» и введение новых мер «ситуацию не усугубило». В пограничном управлении Оренбургской области корреспонденту на запрос “Ъ” пока не ответили.

Судя по данным мониторинга департамента государственных доходов Актюбинской области и Палаты предпринимателей региона, пограничная способность МАПП «Жайсан—Сагарчин» была низкой еще до введения новых ограничений. К 15 июня очередь возле пограничного перехода превысила 600 автомобилей, а время ожидания пересечения составило более 24 часов. Основная причина заторов, по мнению властей Казахстана, заключается в том, что прием транспорта на пограничном пункте проходил только по одной полосе движения. Перевозчики указывали, что не могут строить маршруты через другие пункты, так как оформление документов — декларации для груза, сертификаты происхождения перевозимого товара — привязано именно к «Жайсан— Сагарчин». Объезд невозможен еще и потому, что документы на груз выдаются в управлении Россельхознадзора, который находится в оренбургском Соль-Илецке. Специалисты выдают сертификаты для растительного (овощи, зерно) и карантинного груза.

Ранее к оренбургскому бизнес-омбудсмену Виктору Коршунову обратился местный предприниматель Илкин Каримов, чтобы обсудить ситуацию на границе с Казахстаном. По его словам, на МАПП фуры с фруктами могут стоять больше трех дней, а длина затора составляет порядка 5 км. Каримов пояснил, что простой возник из-за сезонного роста перевозок плодово-овощной продукции. Однако выгрузка фруктов для проверки в жару может привести к тому, что товар испортится. В связи с этим он попросил омбудсмена решить вопрос об оснащении специальным оборудованием пропускного пункта в Орске. Такое решение помогло бы, по словам предпринимателя, разгрузить до 40% пункт «Сагарчин». В ответ господин Коршунов посоветовал заранее запрашивать информацию о возможных задержках при доставке грузов и учитывать нынешние требования к организациям международных перевозок.

Яна Вежлева, Оренбург