Чем известен объявленный иноагентом Борис Надеждин

Минюст РФ объявил политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Чем известен основатель кафедры права Московского физико-технического института, депутат Госдумы III созыва и несостоявшийся кандидат в президенты РФ — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Надеждин Борис Борисович (признан иностранным агентом) родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте Узбекской ССР. В 1985 году окончил факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института (МФТИ), в 1993-м — окончил Московский юридический институт (ныне МГЮУ им. О. Е. Кутафина). В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы теории квазиэнергетических состояний квантовых систем».

В 1985–1990 годах — инженер, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского центра по изучению свойств поверхности вакуума. Работал репетитором, в 1988 году зарегистрировал кооператив «Интеграл» для подготовки школьников к поступлению в вузы.

— инженер, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского центра по изучению свойств поверхности вакуума. Работал репетитором, в 1988 году зарегистрировал кооператив «Интеграл» для подготовки школьников к поступлению в вузы. В 1990–1997 годах — депутат совета народных депутатов подмосковного города Долгопрудный. С 1991 года — член «Движения демократических реформ» Александра Яковлева, Гавриила Попова и Анатолия Собчака.

— депутат совета народных депутатов подмосковного города Долгопрудный. — член «Движения демократических реформ» Александра Яковлева, Гавриила Попова и Анатолия Собчака. В 1992–1994 годах — начальник управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области. Участвовал в организации приватизации госпредприятий в Подмосковье.

— начальник управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области. Участвовал в организации приватизации госпредприятий в Подмосковье. В 1994–1996 годах — заместитель директора Института структурной и инвестиционной политики. Разрабатывал законопроекты для Гражданского кодекса, закона «Об акционерных обществах» и др.

— заместитель директора Института структурной и инвестиционной политики. Разрабатывал законопроекты для Гражданского кодекса, закона «Об акционерных обществах» и др. В 1995 году баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и по федеральному списку Партии российского единства и согласия Сергея Шахрая. Выборы проиграл.

баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и по федеральному списку Партии российского единства и согласия Сергея Шахрая. Выборы проиграл. В 1997–1998 годах работал в аппарате правительства РФ советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощника председателя правительства Сергея Кириенко. Принимал участие в создании уставов РАО «ЕЭС России», «Транснефти», «Газпрома».

работал в аппарате правительства РФ советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощника председателя правительства Сергея Кириенко. Принимал участие в создании уставов РАО «ЕЭС России», «Транснефти», «Газпрома». В 1999 году организовал и до 2016 года возглавлял кафедру права в МФТИ, читал в вузе курс по основам государства и права.

организовал и до 2016 года возглавлял кафедру права в МФТИ, читал в вузе курс по основам государства и права. В 1999–2001 годах — член политсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко и член политсовета избирательного блока «Союз правых сил» (СПС).

— член политсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко и член политсовета избирательного блока «Союз правых сил» (СПС). В 1999 году избран депутатом Госдумы по общефедеральному списку СПС (№5 в партийном списке). Был первым заместителем руководителя фракции СПС, членом комитета Госдумы по государственному строительству.

избран депутатом Госдумы по общефедеральному списку СПС (№5 в партийном списке). Был первым заместителем руководителя фракции СПС, членом комитета Госдумы по государственному строительству. С марта 2001 года наряду с депутатами Сергеем Ковалевым и Сергеем Юшенковым был членом общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике».

наряду с депутатами Сергеем Ковалевым и Сергеем Юшенковым был членом общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике». В 2001 году основал некоммерческую организацию «Институт региональных проектов и законодательства». До сих пор остается ее президентом.

основал некоммерческую организацию «Институт региональных проектов и законодательства». До сих пор остается ее президентом. В 2003–2006 годах был учредителем газеты «Город надежды» (распространялась бесплатно в городах Мытищинского избирательного округа).

был учредителем газеты «Город надежды» (распространялась бесплатно в городах Мытищинского избирательного округа). В 2003 и 2007 годах безуспешно баллотировался в Госдуму по партийному списку СПС. В 2007 и 2011 годах безуспешно баллотировался в Московскую областную думу.

безуспешно баллотировался в Госдуму по партийному списку СПС. В 2007 и 2011 годах безуспешно баллотировался в Московскую областную думу. В 2008 году стал членом федерального политического совета партии «Правое дело» (образована на основе СПС, «Гражданской силы» и Демократической партии России). В 2011-м покинул партию.

стал членом федерального политического совета партии «Правое дело» (образована на основе СПС, «Гражданской силы» и Демократической партии России). покинул партию. В январе 2012 года стал одним из инициаторов создания общественной организации «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”». Ее члены были наблюдателями на президентских выборах от Владимира Путина.

стал одним из инициаторов создания общественной организации «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”». Ее члены были наблюдателями на президентских выборах от Владимира Путина. В 2016 году в очередной раз безуспешно баллотировался в Госдуму. На этот раз от Партии роста (бывшее «Правое дело»).

в очередной раз безуспешно баллотировался в Госдуму. На этот раз от Партии роста (бывшее «Правое дело»). В 2018 году был выдвинут Партией роста в кандидаты на пост губернатора Московской области. На выборах занял последнее, шестое место с 4,36% голосов, проиграв Андрею Воробьеву.

был выдвинут Партией роста в кандидаты на пост губернатора Московской области. На выборах занял последнее, шестое место с 4,36% голосов, проиграв Андрею Воробьеву. В 2019–2024 годах — депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от партии «Справедливая Россия».

— депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от партии «Справедливая Россия». В марте 2020 года подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.

подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. В 2021 году снова баллотировался в Госдуму. На этот раз от партии «Справедливая Россия — За правду». Снова не был избран депутатом.

снова баллотировался в Госдуму. На этот раз от партии «Справедливая Россия — За правду». Снова не был избран депутатом. В 2023 году выдвигался на пост губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива», но получил отказ в регистрации.

выдвигался на пост губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива», но получил отказ в регистрации. Выдвигался в кандидаты на пост президента РФ на выборах 2024 года, но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал.

но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал. В ноябре 2024 года оштрафован по трем статьям КоАП РФ за финансовые нарушения в ходе президентской кампании. В 2025 году признан банкротом из-за долга перед Росэнергобанком в размере 77,4 млн руб.

Входил в общественный научно-методический консультативный совет (2010–2016) и научно-экспертный совет (2018–2020) при ЦИК РФ. Привлекался в качестве эксперта к работе в администрации президента, Госдуме и Совете федерации, ЦИКе и Общественной палате.

Автор учебных пособий «Правовые и политические проблемы переходного периода» (1994), «Основы государства и права России» (1999). Написал биографию «Очередь за надеждой» (2024).

Увлекается горными лыжами и авторской песней. Записал четыре музыкальных альбома.

Трижды был женат, четверо детей.