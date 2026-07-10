Чем известен объявленный иноагентом Борис Надеждин
Политика Бориса Надеждина внесли в реестр иноагентов
Минюст РФ объявил политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Чем известен основатель кафедры права Московского физико-технического института, депутат Госдумы III созыва и несостоявшийся кандидат в президенты РФ — в справке “Ъ”.
Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)
Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ
Надеждин Борис Борисович (признан иностранным агентом) родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте Узбекской ССР. В 1985 году окончил факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института (МФТИ), в 1993-м — окончил Московский юридический институт (ныне МГЮУ им. О. Е. Кутафина). В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы теории квазиэнергетических состояний квантовых систем».
- В 1985–1990 годах — инженер, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского центра по изучению свойств поверхности вакуума. Работал репетитором, в 1988 году зарегистрировал кооператив «Интеграл» для подготовки школьников к поступлению в вузы.
- В 1990–1997 годах — депутат совета народных депутатов подмосковного города Долгопрудный. С 1991 года — член «Движения демократических реформ» Александра Яковлева, Гавриила Попова и Анатолия Собчака.
- В 1992–1994 годах — начальник управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области. Участвовал в организации приватизации госпредприятий в Подмосковье.
- В 1994–1996 годах — заместитель директора Института структурной и инвестиционной политики. Разрабатывал законопроекты для Гражданского кодекса, закона «Об акционерных обществах» и др.
- В 1995 году баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и по федеральному списку Партии российского единства и согласия Сергея Шахрая. Выборы проиграл.
- В 1997–1998 годах работал в аппарате правительства РФ советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощника председателя правительства Сергея Кириенко. Принимал участие в создании уставов РАО «ЕЭС России», «Транснефти», «Газпрома».
- В 1999 году организовал и до 2016 года возглавлял кафедру права в МФТИ, читал в вузе курс по основам государства и права.
- В 1999–2001 годах — член политсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко и член политсовета избирательного блока «Союз правых сил» (СПС).
- В 1999 году избран депутатом Госдумы по общефедеральному списку СПС (№5 в партийном списке). Был первым заместителем руководителя фракции СПС, членом комитета Госдумы по государственному строительству.
- С марта 2001 года наряду с депутатами Сергеем Ковалевым и Сергеем Юшенковым был членом общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике».
- В 2001 году основал некоммерческую организацию «Институт региональных проектов и законодательства». До сих пор остается ее президентом.
- В 2003–2006 годах был учредителем газеты «Город надежды» (распространялась бесплатно в городах Мытищинского избирательного округа).
- В 2003 и 2007 годах безуспешно баллотировался в Госдуму по партийному списку СПС. В 2007 и 2011 годах безуспешно баллотировался в Московскую областную думу.
- В 2008 году стал членом федерального политического совета партии «Правое дело» (образована на основе СПС, «Гражданской силы» и Демократической партии России). В 2011-м покинул партию.
- В январе 2012 года стал одним из инициаторов создания общественной организации «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”». Ее члены были наблюдателями на президентских выборах от Владимира Путина.
- В 2016 году в очередной раз безуспешно баллотировался в Госдуму. На этот раз от Партии роста (бывшее «Правое дело»).
- В 2018 году был выдвинут Партией роста в кандидаты на пост губернатора Московской области. На выборах занял последнее, шестое место с 4,36% голосов, проиграв Андрею Воробьеву.
- В 2019–2024 годах — депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от партии «Справедливая Россия».
- В марте 2020 года подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
- В 2021 году снова баллотировался в Госдуму. На этот раз от партии «Справедливая Россия — За правду». Снова не был избран депутатом.
- В 2023 году выдвигался на пост губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива», но получил отказ в регистрации.
- Выдвигался в кандидаты на пост президента РФ на выборах 2024 года, но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал.
- В ноябре 2024 года оштрафован по трем статьям КоАП РФ за финансовые нарушения в ходе президентской кампании. В 2025 году признан банкротом из-за долга перед Росэнергобанком в размере 77,4 млн руб.
Входил в общественный научно-методический консультативный совет (2010–2016) и научно-экспертный совет (2018–2020) при ЦИК РФ. Привлекался в качестве эксперта к работе в администрации президента, Госдуме и Совете федерации, ЦИКе и Общественной палате.
Автор учебных пособий «Правовые и политические проблемы переходного периода» (1994), «Основы государства и права России» (1999). Написал биографию «Очередь за надеждой» (2024).
Увлекается горными лыжами и авторской песней. Записал четыре музыкальных альбома.
Трижды был женат, четверо детей.