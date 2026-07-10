Анализ на дефицит оказался избыточен

Российские эндокринологи пересмотрели подход к проверке на дефицит витамина D. Врачи пришли к выводу, что научно обоснованной нормы в этом вопросе не существует, поэтому проходить обследование необходимо только людям из конкретной группы риска. Это может серьезно повлиять на рынок медицинских анализов, где проверка уровня витамина D является самым популярным запросом. Впрочем, эксперты отмечают, что документ ссылается на преимущественно зарубежные рекомендации, где не учитываются российские географические реалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Российская ассоциация эндокринологов опубликовала проект новых клинических рекомендаций по лечению дефицита витамина D, обратил внимание “Ъ”. Документ должен сменить действующую версию, принятую в 2021 году. Среди прочего авторы рекомендаций отмечают, что большая часть Российской Федерации находится в северной широте выше 35-й параллели, где из-за более острого угла падения солнечных лучей и их рассеивания в атмосфере в период с ноября по март человеческая кожа практически не вырабатывает витамин D. Отметим, что во многом благодаря этому географическому фактору россияне привыкли объяснять самые разные проблемы со здоровьем именно дефицитом витамина D. В результате анализ на уровень его содержания в организме стал самым популярным коммерческим медицинским исследованием в стране.

По просьбе “Ъ” в 2022 году крупнейшие лабораторные службы подсчитали, что этого вопроса касаются 50–70% обращений к ним. При этом направление от врача имеют меньше 10% таких клиентов.

Часть клинических рекомендаций посвящена разбору необходимости этих проверок. Подчеркивается, что в мировом научном сообществе нет единого мнения о норме содержания витамина D в организме. Сейчас таковой считается концентрация 30–60 нг/мл в сыворотке крови. В частности, при падении уровня ниже 30 нг/мл у пожилых людей резко растет риск переломов. Однако международные исследования показывают, что у значительного числа жителей Северной Америки, Европы и России уровень витамина D в реальности ниже 30 нг/мл, что ставит под вопрос границу нормы. При этом большинство ученых сходятся в том, что «явно недостаточен для всех возрастов» другой показатель — ниже 12 нг/мл. Поэтому некоторые исследователи считают необходимым понизить границу хотя бы до 20 нг/мл.

Группы лиц с высоким риском тяжелого дефицита витамина D Заболевания костей: Рахит

Остеомаляция

Остеопороз Заболевания околощитовидных желез: Гиперпаратиреоз Пожилые лица (>60 лет): Падение в анамнезе

Низкоэнергетический перелом в анамнезе Ожирение: ИМТ 30 кг на 1 кв. м и более Беременные и кормящие женщины: Имеющие факторы риска или не желающие принимать профилактически препараты витамина D Темный оттенок кожи: Африканское, азиатское или латиноамериканское происхождение

Хроническая болезнь почек СКФ <60 мл/мин Печеночная недостаточность: Стадии II-IV Синдром мальабсорбции: Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)

Целиакия

Муковисцидоз

Пациенты после бариатрических операций

Радиационный энтерит Гранулематозные заболевания: Саркоидоз

Туберкулез

Гистоплазмоз

Бериллиоз

Кокцидиомикоз Лимфопролиферативные заболевания: Лимфомы Прием лекарственных препаратов: Глюкокортикоиды

Противогрибковые препараты системного действия

Противоэпилептические препараты

Орлистат

Некоторые прямодействующие противовирусные препараты Источник: Российское общество эндокринологов.

Авторы российских клинических рекомендаций пока на это не решились. Однако они снизили уровень убедительности (то есть оценку того, насколько врачи могут доверять той или иной рекомендации) нормы в 30–60 нг/мл — с наивысшего значения (А) до самого слабого (С). «Для оценки оптимальных пороговых значений требуется проведение дополнительных исследований с включением пациентов с более низкими уровнями витамина D и более продолжительным периодом наблюдения»,— прокомментировали они. Ситуация усугубляется тем, что многие лаборатории делают анализы неточно и результаты могут сильно различаться. Поэтому авторы рекомендуют пациентам пересдавать анализы в одной и той же лаборатории, чтобы отслеживать динамику без ошибок.

В целом документ рекомендует назначать обследование на дефицит витамина D только людям из группы риска — прежде всего пожилым.

Также это пациенты с заболеваниями костей, эндокринной системы, ожирением, хронической болезнью почек, синдромами мальабсорбции (нарушением пищеварительной способности тонкого кишечника). Кроме них проверяться нужно беременным и кормящим женщинам, людям с темным оттенком кожи и принимающим препараты, влияющие на метаболизм витамина D.

Если анализ показал у человека из группы риска менее 20 нг/мл, то необходима проверка на сопутствующие заболевания, если от 20 до 30 нг/мл — то необходимо поднять его до уровня 30–60 нг/мл. После этого анализ следует повторить через 8–12 недель.

Авторы рекомендуют врачам назначать пациентам колекальциферол (D3), который, по их мнению, обладает большей эффективностью по сравнению с D2. Также в документе советуют всем гражданам «адекватное возрасту» потребление кальция с пищей. Чтобы покрыть суточную потребность (1000–1300 мг), взрослому человеку необходимо не менее трех порций молочных продуктов в день. Если получить нужное количество кальция с едой не получается, допустим прием дополнительных препаратов, но предпочтительным источником все равно остается пища. В предыдущей версии рекомендация использования биодобавок имела самый высокий уровень убедительности — А. Но в новом документе она также понижена до уровня С.

Руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева называет «грамотным и взвешенным решением» отказ от назначения добавок кальция с витамином D без показаний. Однако в основной части документа «есть что обсудить», считает она: «Видно, что разработчики во многом ориентируются на иностранные рекомендации, прежде всего американские, где скрининг на уровень витамина D ограничивается по экономическим соображениям и рекомендуется только в исключительных случаях для групп риска. Но необходимо учитывать, что Россия находится в зоне с меньшей инсоляцией, чем многие западные страны, и этот фактор тоже может влиять на эпидемиологию дефицита. Возможно, со временем потребуется адаптация рекомендаций с учетом наших географических особенностей».

Наталья Костарнова, Геор Габараев, Александр Черных