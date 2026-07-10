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Группы лиц с высоким риском тяжелого дефицита витамина D

Заболевания костей:

  • Рахит
  • Остеомаляция
  • Остеопороз

Заболевания околощитовидных желез:

  • Гиперпаратиреоз

Пожилые лица (>60 лет):

  • Падение в анамнезе
  • Низкоэнергетический перелом в анамнезе

Ожирение:

  • ИМТ 30 кг на 1 кв. м и более

Беременные и кормящие женщины:

  • Имеющие факторы риска или не желающие принимать профилактически препараты витамина D

Темный оттенок кожи:

  • Африканское, азиатское или латиноамериканское происхождение
  • Хроническая болезнь почек СКФ <60 мл/мин

Печеночная недостаточность:

  • Стадии II-IV

Синдром мальабсорбции:

  • Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
  • Целиакия
  • Муковисцидоз
  • Пациенты после бариатрических операций
  • Радиационный энтерит

Гранулематозные заболевания:

  • Саркоидоз
  • Туберкулез
  • Гистоплазмоз
  • Бериллиоз
  • Кокцидиомикоз

Лимфопролиферативные заболевания:

  • Лимфомы

Прием лекарственных препаратов:

  • Глюкокортикоиды
  • Противогрибковые препараты системного действия
  • Противоэпилептические препараты
  • Орлистат
  • Некоторые прямодействующие противовирусные препараты

Источник: Российское общество эндокринологов.

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