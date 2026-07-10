Группы лиц с высоким риском тяжелого дефицита витамина D
Заболевания костей:
- Рахит
- Остеомаляция
- Остеопороз
Заболевания околощитовидных желез:
- Гиперпаратиреоз
Пожилые лица (>60 лет):
- Падение в анамнезе
- Низкоэнергетический перелом в анамнезе
Ожирение:
- ИМТ 30 кг на 1 кв. м и более
Беременные и кормящие женщины:
- Имеющие факторы риска или не желающие принимать профилактически препараты витамина D
Темный оттенок кожи:
- Африканское, азиатское или латиноамериканское происхождение
- Хроническая болезнь почек СКФ <60 мл/мин
Печеночная недостаточность:
- Стадии II-IV
Синдром мальабсорбции:
- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
- Целиакия
- Муковисцидоз
- Пациенты после бариатрических операций
- Радиационный энтерит
Гранулематозные заболевания:
- Саркоидоз
- Туберкулез
- Гистоплазмоз
- Бериллиоз
- Кокцидиомикоз
Лимфопролиферативные заболевания:
- Лимфомы
Прием лекарственных препаратов:
- Глюкокортикоиды
- Противогрибковые препараты системного действия
- Противоэпилептические препараты
- Орлистат
- Некоторые прямодействующие противовирусные препараты
Источник: Российское общество эндокринологов.