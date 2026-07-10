Воронежский суд не выпустил главу сети «Русский аппетит» Прытыкина из СИЗО

Защите экс-депутата Воронежской областной думы и главы сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина не удалось добиться отмены продления срока его содержания под стражей до 15 сентября. Облсуд посчитал, что господин Прытыкин «в случае изменения меры пресечения может скрыться от суда либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу». Об этом 10 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Андрей Прытыкин содержится под стражей по делу о покушении на дачу взятки чиновникам на выборах в воронежскую облдуму в 2020 году. Следствие считает, что в середине сентября 2020-го он передал через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной думы». Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Сам экс-депутат вину признал на первом заседании по делу.

Главе «Русского аппетита» вменяют ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. В облсуде отметили, что речь идет о совершении «особо тяжкого преступления коррупционной направленности». Медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО у господина Прытыкина не выявили, а «наличие положительных характеристик, устойчивых социальных связей, постоянного места жительства и законного источника дохода» не повлияли на решение апелляционной инстанции.

В феврале этого года также стало известно о возбуждении уголовного дела об уклонении Андреем Прытыкиным от уплаты более 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, он использовал схему «дробления бизнеса»: сотрудники его предприятий и родственники формально регистрировались как ИП, чтобы применять специальные налоговые режимы и снижать обязательства по уплате налогов.

Денис Данилов