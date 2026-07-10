Проблемы с витамином D

Витамин D необходим организму прежде всего для усваивания кальция. Без достаточного количества витамина в детстве кости могут не сформироваться должным образом, а в зрелом возрасте рискуют потерять массу, стать слабыми и легко ломаться. Витамин D содержится в очень ограниченном количестве продуктов — молоке, грибах, яичных желтках и некоторых видах рыбы. Однако человеческий организм вырабатывает его самостоятельно — под воздействием прямого солнечного света на кожу. Проблема в том, что с возрастом способность кожи к выработке витамина D заметно снижается. Использование солнцезащитных кремов также мешает этому процессу. А люди с темным тоном кожи имеют естественную защиту от ультрафиолетового излучения, поэтому им требуется в 3–5 раз больше времени находиться на солнце, чтобы выработать витамин. Еще один фактор риска — избыточный вес, при котором витамин D «запасается» в жировых отложениях и менее доступен для нужд организма.