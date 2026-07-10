«Не очень удобная ситуация»

В Кремле подтвердили контакты с Турцией по комплексам С-400. Ранее появилась информация, что ЗРК, купленные у России, перепроданы Анкарой на Ближний Восток. При этом Bloomberg утверждает, что Турция все еще ждет разрешения Москвы на это, так как подобные сделки без согласия начального поставщика противоречат международному праву. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пошел на такой шаг, чтобы получить американские истребители F-35. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что крупного скандала удастся избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

История берет свое начало в 2017 году: именно тогда Турция подписала соглашение с Россией на покупку двух полков С-400 на сумму $2,5 млрд. То есть случилось это во время первого президентского срока Дональда Трампа. Надо сказать, что отношения Вашингтона и Анкары тогда не очень ладились. Подробно останавливаться на этом не будем. Вкратце: Турция просила комплексы Patriot, но получила отказ по указанной выше причине. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Москве. Поставки российских систем начались в 2019-м. Дональд Трамп в ответ исключил Турецкую Республику из программы F-35. А через год против страны были введены санкции по закону CAATSA, что означает противодействие противникам Америки.

Между тем очень скоро выяснилось, что российское вооружение крайне затруднительно интегрировать в западную, читай, натовскую систему противовоздушной обороны. Соответственно, Турция оказалась перед очень сложным выбором, как в дальнейшем модернизировать свои вооруженные силы. Опять же, не будем углубляться в тему, но в итоге вышло так, что без Америки это сделать было можно, но очень и очень сложно. А это означает, что нужно выходить из-под санкций США. Однако для этого необходимо окончательно расстаться с С-400.

СМИ сообщали, что в 2025 году в ходе личной встречи в Ашхабаде Эрдоган просил Путина забрать комплексы обратно, но получил отказ, в первую очередь по финансовой причине. Деньги-то заплачены, причем немалые. Кроме того, для России это не очень здорово с политической и имиджевой точек зрения. Нехорошо, когда от твоей продукции отказываются. Это, понятное дело, подрывает доверие к ней.

И вот наступил 2026-й. Дональд Трамп объявил, что все проблемы нынче решены и Турция возвращается в программу F-35. Однако есть нюанс: президент США не имеет полномочий снимать санкции, введенные в рамках закона CAATSA, это дело Конгресса. А главное условие, как было сказано выше, Анкара должна избавиться от С-400.

И вот турецкие СМИ сообщили, что комплексы проданы в одну из стран Персидского залива и с Россией все это согласовано. Дело в том, что, согласно международному праву, перепродажа вооружений должна быть урегулирована с начальным поставщиком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту тему «сверхчувствительной», однако подтвердил, что контакты с турецкой стороной имеют место. Но при этом непонятно, достигнуто ли согласие. Ситуация непростая, здесь пахнет скандалом.

Тем не менее есть большие сомнения, что Москва пойдет на какое-либо обострение с Анкарой. Скорее всего, «сверхчувствительный вопрос» будет решен, как говорится, по-тихому.

Но по факту так получается, что Москва уступает Америке турецкий рынок вооружений. К слову, возможно, в итоге комплексы вернутся домой. Есть, конечно, определенный осадок из-за того, можно ли теперь Реджепа Тайипа Эрдогана считать перспективным, а главное — надежным партнером, не говоря уж о Дональде Трампе, который косвенно, но создал для России не очень удобную ситуацию. Но, видно, ничего здесь уже не попишешь, такова нынче реальность.

Дмитрий Дризе